Maske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
|20 Ağustos 2020 11:04
|Yazdır
İstanbul Valiliği, Kadıköy'de koronavirüs denetimlerinde maske takmayan bir kadını, gözaltına almaya çalışan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Kadıköy'de dün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan bir kadına polis müdahale etti. Kadının gözaltına alınması sırasında gerginlik çıktı. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesinde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan Sağlık İçin Hepimiz İçin COVİD-19 denetlemeleri sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur.
Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür.
Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. " denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Diyanet, 2019 yılı Murakıplık sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
20 Ağustos 2020 11:22
|65 yaş ve üstüne iki ilde daha virüs kısıtlaması
20 Ağustos 2020 10:52
|Gümrük kapılarında beklemeye son
20 Ağustos 2020 06:49
|Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik gece denetimi
20 Ağustos 2020 04:18
|İSDEM projesi etkili oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
19 Ağustos 2020 23:35
|Ankara'da trafikte makas atan sürücülere ceza yağdı
19 Ağustos 2020 22:09
|MSB'den 'YAŞ kararları' açıklaması
19 Ağustos 2020 18:28
|YÖK Başkanı Saraç: Felsefe bölümlerini daha da güçlendireceğiz
19 Ağustos 2020 18:14
|SGK, SMA hastalarının ilaçlarını temin etmeyi sürdürecek
19 Ağustos 2020 17:03
|Bir ilde daha maske takmak zorunlu oldu
19 Ağustos 2020 16:30