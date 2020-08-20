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Ankara'da mangal yakılabilecek alanlar Valilikçe açıklandı

Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılamayacağı da duyuruldu
 20 Ağustos 2020 20:01
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Ankara'da mangal yakılabilecek alanlar Valilikçe açıklandı

Ankara Valiliği, kentte belirlenen alanların dışındaki ormanlık alanlarda ateş ve mangalın yakılmasının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" konulu genelgesi kapsamında Ankara İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca bazı kararların alındığı belirtildi.

Vatandaşların, "Hasbahçe-1 B tipi (Çankaya),
Keçiçren C tipi,
Kartaltepe Şehir Ormanı (Keçiören),
Hacıkadın Şehir Ormanı (Pursaklar),
Yeşildere C tipi (Sincan),
Kılıçlar C tipi (Sincan),
Karakaya C tipi (Keçiören),
Belören Şehir Ormanı (Sincan),
Meşelidağ A tipi (Altındağ),
Beynam B tipi (Bala),
Hoşebe E tipi (Nallıhan),
Kızılcahamam Şehir Ormanı,
Soğuksu Milli Parkı (Kızılcahamam),
Şahinler Tabiat Parkı (Kızılcahamam),
Çamkoru Tabiat Parkı (Çamlıdere),
Aluçdağı Tabiat Parkı (Çamlıdere),
Çubuk Karagöl Tabiat Parkı,
Tekkedağı Tabiat Parkı (Beypazarı),
Eğriova Tabiat Parkı (Beypazarı),
Sorgun Tabiat Parkı (Güdül)"nda piknik yapabileceği aktarıldı.

Açıklamada, Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları, şehir ormanları, milli parklar ile tabiat parklarından kontrollü alanlar hariç, belirlenen ormanlık alanlar ve civarında ateş yakılmasının yasaklandığı ifade edildi.

Ormanlık alanlar ile civarında izin verilen piknik mesire yerleri, milli parklar ve tabiat parklarında da 31 Ekim'e kadar saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılamayacağına dikkat çekildi.

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsünün (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) kesinlikle yakılamayacağı ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılamayacağı vurgulandı.

Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara, ilçe kaymakamlarınca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yangın riskinin yüksek olduğu (meteorolojik açıdan yüksek sıcaklık ve düşük nem) günlerde sınırlı sürede girişlerin kısıtlandığı, kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik görevlilerince ormanlık alanların denetleneceği ve vatandaşlara gerekli uyarıların yapılacağı bildirildi.

Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle yapılacağı, belirtilen tedbirlerin ilçelerdeki kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetlerince takip edileceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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