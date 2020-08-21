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Müftü, imamların promosyon parasını toplayıp makam aracı aldı

Karlıova Müftüsü İsa Demirkaynak'ın ilçedeki 77 imamın banka hesaplarına yatırılan bin 200 TL'lik promosyon ücretlerini bağış adı altında toplayıp kendine makam aracı aldığı iddia edildi. İmamların tepkisi üzerine İl Müftülüğü inceleme başlattı. Müftü Demirkaynak bir gazeteye yaptığı açıklamada ise zorla bağış toplamadığını, imamların gönül rızasıyla promosyon paralarını makam aracı almak için kendilerine bağışladığını iddia etti.
 21 Ağustos 2020 13:33
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Müftü, imamların promosyon parasını toplayıp makam aracı aldı

Bingöl Karlıova İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak'ın ilçede görevli imamlardan bağış adı altında topladığı promosyon paralarıyla aldığı iddia edilen makam aracı ilçenin gündemi haline geldi.

İddialara göre, İlçe Müftüsü Demirkaynak, Nisan ayında ilçede görev yapan imamlara Whatsapp grubundan mesaj atıp, adlarına bankalara yatırılan bin 200'er liralık promosyon ücretlerini makam aracı almak için kendi hesabına yatırmalarını istedi. Daha sonra da alınan promosyon paralarıyla makam aracı alındı.

Karlıova İlçe müftüsü İsa Demirkaynak ise Sözcü Gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Bu promosyon meselesi 5 ay önceki bir meseledir. Hocalarımızın hiçbirine herhangi bir baskı, tehdit gibi bir şey söz konusu değildir.

* Promosyonu zaten biz bankayla ilk mutabakata vardığımızda bütün hocalarımızla yaptığımız toplantımızda kurumumuz için bir araç alınması için promosyon ücretlerinin bağışlanacağına dair bir karar aldık.

Bankadan promosyon çıktığı zaman da hocalarımızın bizzat kendileri Türkiye Diyanet Vakfı Karlıova Şubesine EFT yaparak makbuzlarına araç için bağış notunu yazarak bağış yaptı.

Bağışını yapan yaptı yapmayan da yapmadı. Biz bu aracımızı 5 ay önce alacaktık ancak pandemi ve bölgemizde yaşanan deprem dolayısıyla araç alımımızı ileri bir tarihe aldık. Resmi işlemler başladıktan sonra yaklaşık 10 gün önce aracımızı aldık.

'Henüz bağış kervanına henüz katılmamış hocalarımızın da en kısa zamanda bizi yalnız bırakmayarak kadirşinalığı ile doğru hareket etmelerini, bu hizmet hareketinde yer almalarını ve yanlış yapmamalarını dileriz' mesajıyla ne demek istediğini sorduğumuz da ise Demirkaynak, "Bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" diyerek cevap vermekten kaçındı.
Memurlar.Net
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