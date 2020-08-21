Öğretmenler, 18 Eylül'e kadar okulda olacak

Bilindiği üzere, öğretmenler 24 ila 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında kendi okullarında mesleki çalışma programına katılacak.

Diğer taraftan, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 18 Ağustos'ta yayımladığı bir yazının, öğretmenlerin 18 Eylül tarihine kadar okulda bulunmaları gerektiği şeklinde anlaşılabileceğine dikkat çekmiştik.

Memurlar.net'ten olarak bugün bu konuyu Milli Eğitim Bakanlığına sorduk. Bakanlık yetkilileri, yazıda da belirtildiği üzere öğretmenlerin 31 Ağustos'tan okulların başlayacağı tarih olan 18 Eylül'e kadar okulda bulunmaları gerektiğini belirtti. Öğretmen ziyaretçilerimize duyurulur.

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