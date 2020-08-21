TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, corona virüs (covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu açıkladı
|21 Ağustos 2020 22:39
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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, kendisine ait Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun."
Değerli dostlarım,Temel Kotil (@Temel_Kotil) August 21, 2020
düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşAllah. Allaha emanet olun.
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