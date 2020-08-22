Çanakkale'de Panama bandıralı gemiye operasyon!
|22 Ağustos 2020 20:49
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, 'uluslararsı uyuşturucu' ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonunda, dün saat 12.30 sıralarında, Kolombiya'dan Biga ilçesindeki limana yaklaşan 'Frontier Falcon' isimli Panama bandıralı gemiye operasyon düzenlendi.
ELE GEÇİRİLENLER 50 MİLYON LİRA DEĞERİNDE
Operasyonda, 292 metre uzunluğundaki geminin karina bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tank içerisinde piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ele geçirildi.
MÜRETTEBAT GÖZALTINA ALINDI
Geminin birinci kaptanı Filipinler uyruklu A.C.C., ikinci kaptanı J.P.O., çarkçı G.P.A. ile M.K., S.Ö., R.K. ve M.E.V., operasyon sırasında geminin karina bölümüne botla yaklaştıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.
BÖLGEDE DALGIÇLARLA SU ALTI ARAMASI
Operasyon kapsamında, çok sayıda dalgıç ve polis ile Sahil Güvenlik'e bağlı SAT Timi'nin geminin su altı ve üstünde kalan kısımlarında aramalarını sürdürdüğü bildirildi.
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