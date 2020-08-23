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Bakan Soylu: Giresun'da 5'i jandarma 12 kişi kayıp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı
 23 Ağustos 2020 06:11
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Bakan Soylu: Giresun'da 5'i jandarma 12 kişi kayıp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel ve heyelanlara ilişkin, "Şu anda söyleyeceklerimiz, sabah söyleyeceklerimizin çok altında olabilir çünkü hava aydınlandığı zaman göreceğimiz manzaranın biraz daha maliyetinin yüksek olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'a gelen Soylu, AFAD Merkezinde yetkililerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Soylu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Ağustos günü sabah itibarıyla Giresun'da başlayan yağmurun öğleden sonra şiddetini artırdığını söyledi.

Meteorolojinin verdiği bilgilere göre yağmurun 137 kilogram yoğunluğa kadar ulaştığına dikkati çeken Soylu, yağışın birçok ilçeyi etkisi altına aldığını aktardı.

Bakan Soylu, birçok ilçede yağmurun etkisiyle oluşan sel ve heyelanların ciddi hasar meydana getirdiğini ifade etti.

İlgililerle bir araya gelerek değerlendirme yaptıklarını anlatan Soylu, "Şu anda söyleyeceklerimiz, sabah söyleyeceklerimizin çok altında olabilir çünkü hava aydınlandığı zaman göreceğimiz manzaranın biraz daha maliyetinin yüksek olabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Soylu, eline aldığı harita üzerinden Giresun'da gün içinde yağışın düştüğü bölgeleri gösterdi.

Yoğun yağış sonrasında Dereli ilçe merkezinde suyun 2 metrenin üzerine kadar çıktığını belirten Soylu, suyun tüm merkezi etkisi altına alabilecek şekilde yükseldiğini dile getirdi.

Bakan Soylu, burada ilk önce 5 vatandaşın mahsur kaldığının söylendiğini anımsatarak, "Çünkü Dereli'ye şu anda ulaşmak da mümkün değil, Dereli yolu da kapalı. Tali yollardan gelen birtakım kurtarma araçları vasıtasıyla bir, iki kurtarma aracı, ekskavatör buradaki vatandaşlarımızı kurtardılar. Şu anda yine Dereli'de bir düğün salonunda 20 vatandaşımız ki biraz önce güvenli bir yere alındıkları da söylendi ama onlarla ilgili de kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kapalı olan yolların bulunduğuna işaret eden Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Tirebolu-Doğankent yolumuz şu anda kapalı. Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada, aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi, bir ekskavatörde bir operatör de yine maalesef kayıp. Yani Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ile menfezin üzerinden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız, bir de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 40-45 metrelik, bir taraftan 10-15 metrelik mesafe olmasına rağmen, suyun yüksekliği sebebiyle ulaşılamıyor.

Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce'den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor. Ulaşılamamasının sebebi, en son 10 dakika önce konuştuğumuzda 3 kilometrelik bir mesafe kaldığı söylendi. Bulundukları yerin hem sağında hem solunda heyelan düştü ve o heyelanın tam ortasında kaldılar. Onlara da ulaşma çalışmaları devam ediyor."
Anadolu Ajansı
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