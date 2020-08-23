Medyada bomba gelişme: Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı!

Fox TV'nin anchorman'i Fatih Portakal, Haziran ayında 10 aylık haber maratonuna ara verdiğini ve Eylül'de tekrar ekrana döneceğini açıklamıştı. Fakat Portakal'in uzun ara döneminde çokça dedikodu yayıldı. Bu dedikodular Fatih Portakal'ın geri dönmeyeceği yönündeydi. Haberglobal.com.tr'nin edindiği bilgilere göre Fatih Portakal geri dönmeyerek Fox TV'den ayrılma kararı aldı.

Kişisel sebeplerle ayrılmak istediğini yönetime bildiren Portakal'a kanal yönetimi bu kararından vazgeçmesi için ısrarcı olsa da Portakal'in kesin kararını verdiği öğrenildi.

Fatih Portakal'ın ayrılık kararının arka planında yeni bir kanal olup olmadığı da belli oldu. Portakal, yeni bir kanala geçmeyecek ve dinlenmeye çekilecek.

Fox TV'nin bu kararın ardından hızla yeni bir isim için harekete geçtiği ve bir isimle anlaşma da sağlandığı öğrenildi.

Bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanacağı belirtildi.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Şubat 1968

Memleketi: Nazilli, Aydın

Eğitim: İstanbul Üniversitesi (1993), İstanbul Aydın Üniversitesi

İlköğrenimini Nazilli'de; liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir süreliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programının sunuculuğu yaptı. 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerinden Nazlı Tolga'nın evlenmesinin ardından Portakal Ana Haber sunuculuğu görevinde getirildi.

Aydınlı sunucu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görülmüştür.