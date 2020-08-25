300 Adıyaman cezaevi personeli il dışına nakil edilecek

Elazığ depreminde meydana gelen hasar sonrasında boşaltılan Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklular başka ceza infaz kurumlarına nakledilmişti.

Genel Müdürlük bu nedenle Şubat ayında cezaevinde görev yapan personelin naklini yapmak istemiş ancak bu nakil işlemi yapılamamıştı.

Genel Müdürlükten 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle gönderilen yazıda Adıyaman E Tipi Ceza İnfaz Kurumu, Adıyaman Açık Ceza İnfaz kurumu, Gölbaşı K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan personelin (kurum müdürü ve ikinci müdürler hariç), tercihleri alınarak nakillerinin yapılacağını belirtmiştir. Taleplerin 18 ila 26 Ağustos tarihleri arasında NAS sistemi üzerinden yapılması istenmiştir.

Adıyaman Cezaevlerinde görev yapan personel başka bir ile atanacak olmaktan dolayı tedirginlik duymaktadır. Bakanlık personeli en azından bir kısım personelin Adıyaman'daki açık cezaevi, Gölbaşı cezaevi ve denetimli serbestlik müdürlüklerine atanarak mağduriyet oluşturulmamasını talep etmektedir.