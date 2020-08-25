300 Adıyaman cezaevi personeli il dışına nakil edilecek
|25 Ağustos 2020 00:31
|Yazdır
Elazığ depreminde meydana gelen hasar sonrasında boşaltılan Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklular başka ceza infaz kurumlarına nakledilmişti.
Genel Müdürlük bu nedenle Şubat ayında cezaevinde görev yapan personelin naklini yapmak istemiş ancak bu nakil işlemi yapılamamıştı.
Genel Müdürlükten 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle gönderilen yazıda Adıyaman E Tipi Ceza İnfaz Kurumu, Adıyaman Açık Ceza İnfaz kurumu, Gölbaşı K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan personelin (kurum müdürü ve ikinci müdürler hariç), tercihleri alınarak nakillerinin yapılacağını belirtmiştir. Taleplerin 18 ila 26 Ağustos tarihleri arasında NAS sistemi üzerinden yapılması istenmiştir.
Adıyaman Cezaevlerinde görev yapan personel başka bir ile atanacak olmaktan dolayı tedirginlik duymaktadır. Bakanlık personeli en azından bir kısım personelin Adıyaman'daki açık cezaevi, Gölbaşı cezaevi ve denetimli serbestlik müdürlüklerine atanarak mağduriyet oluşturulmamasını talep etmektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan açıklamıştı! Mücbir sebep kapsamına alındılar
24 Ağustos 2020 23:23
|4 ilde yeni yerleşim yerleri karantinaya alındı
24 Ağustos 2020 22:15
|Deniz polisinden Adalar çevresinde 'deniz taksi' denetimi
24 Ağustos 2020 21:19
|MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı
24 Ağustos 2020 19:53
|Başkentte okullar dezenfekte ediliyor
24 Ağustos 2020 19:19
|Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
24 Ağustos 2020 17:41
|Kars'ta Salgın Denetim Merkezi kuruldu
24 Ağustos 2020 17:40
|Ardahan Belediyesine girişler sınırlandırıldı
24 Ağustos 2020 16:53
|Bu ilimize giriş - çıkışlar HES koduna göre yapılacak
24 Ağustos 2020 16:40
|Jandarma, takdim ve nöbet tekmili ile ilgili yeni yönerge çıkardı
24 Ağustos 2020 16:39