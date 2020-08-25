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İstanbul'da otobüste kadına tokat! Kimse müdahale etmedi
Arnavutköy'de otobüste yolculuk eden bir kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti.
|25 Ağustos 2020 10:38
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Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'daki görüntüler dün akşam saatlerinde Mescidi Selam-Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde çekildi.
Maske takmadığı için otobüsteki bazı yolcular tarafından uyarılan kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı. Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu.
KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ
Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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