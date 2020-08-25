İstanbul'da metrobüste korkutan yangın
|25 Ağustos 2020 11:48
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İstanbul'da Bakırköy İncirli'de metrobüste yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alev alev yanan araca müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
Çıkan yangın cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı
Öte yandan Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Zeytinburnu ve Bağcılar-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
#MetroDuyuru #T1Metro İstanbul (@metroistanbul) August 25, 2020
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı Zeytinburnu viyadük bölgesinde çıkan yangın nedeniyle geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Zeytinburnu ve Bağcılar-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır.
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