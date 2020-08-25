MEB'den çok önemli resmi yazı: Tüm öğretmenler canlı ders verecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla hazırlanan yazı illere gönderildi. Yazıda 31 Ağustos'ta başlayacak eğitim programlarına dair açıklamalar yer almaktadır.

Bakanlığın yaptığı açıklamanın 3. maddesine göre tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilecektir. Canlı dersler EBA alt yapısı veya açık kaynaklı diğer platformlar (Zoom, Skype, Microsoft Teams vb.) üzerinden yapılacaktır. Canlı derslerde, http://mufredat.meb.gov.tr/201920ikincidonem.html internet adresinde yer alan kazanımlar, öğrencilere aktarılmaya çalışılacaktır.

Canlı ders uygulaması için, okullarda oluşacak şubelere 24-28 Ağustos tarihleri arasında okul idareleri tarafından sınıf ve branş öğretmeni görevlendirilecektir.

Yeni gelişmeleri kaçırmamak için memurlar.net'in İOS ve Android uygulamalarını indirebilirsiniz. İOS uygulaması için tıklayın. Android uygulaması için tıklayın.

İŞTE RESMİ YAZI