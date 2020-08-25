Erzincan'da, polislerin adliyeye silahsız giriş talebi, Valilikçe uygun görülmedi
|25 Ağustos 2020 20:24
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Dün, memurlar.net'te yer alan haberde, Erzincan'da polislerin adliyeye silahsız girmelerinin istendiği yönünde bir habere yer verilmişti. Tıklayınız.
İHA'nın hem Erzincan Valiliğinden hem de Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından edindiği bilgilere göre, habere konu yazı, Erzincan Adliyesinde bir Cumhuriyet Savcısınca Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne yazılmıştır. Yazıda, polislerin adliye binasına girerken silahlarını görevli koruma şube müdürlüğü personeline teslim etmeleri talep edilmiştir.
Ancak bu talep, Erzincan Valisi ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısınca uygun görülmemiştir. Erzincan valiliği yetkilileri "Hem polisimize hem de askerimize güvenimiz tamdır." diyerek böyle bir uygulamanın doğru olmadığını ve yazının işleme alınmadığını belirtti.
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