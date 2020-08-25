Ali Babacan, koronavirüse yakalandı
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
|25 Ağustos 2020 20:47
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.
Ali Babacan, "Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.
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