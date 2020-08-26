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Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi

Kamuda yeniden esnek çalışmaya geçilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazetede yayımlandı
 26 Ağustos 2020 00:12
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Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi

Memurlar.net'te 19 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan haberde, Hizmetleri aksatmayan esnek çalışma modelinin kalıcı olarak düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekmiştik. İlgili haber için tıklayınız.

26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personel bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine imkan sağlandı.

İŞTE O GENELGE

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