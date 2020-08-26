Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi
|26 Ağustos 2020 00:12
|Yazdır
Memurlar.net'te 19 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan haberde, Hizmetleri aksatmayan esnek çalışma modelinin kalıcı olarak düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekmiştik. İlgili haber için tıklayınız.
26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personel bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine imkan sağlandı.
İŞTE O GENELGE
Bu şekildeki önemli gelişmeleri kaçırmamak için memurlar.net'in İOS ve Android uygulamalarını indirebilirsiniz. İOS uygulaması için tıklayın. Android uygulaması için tıklayın.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Meteoroloji, görevde yükselme yönetmeliğini değiştirdi
26 Ağustos 2020 00:32
|Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik
26 Ağustos 2020 00:31
|Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar
21 Ağustos 2020 08:55
|Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
21 Ağustos 2020 07:26
|Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği
21 Ağustos 2020 05:20
|Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
20 Ağustos 2020 08:01
|Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
14 Ağustos 2020 00:27
|Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yayımlandı
11 Ağustos 2020 09:16
|TBMM, personel alım yönetmeliğinde değişiklik yaptı
11 Ağustos 2020 08:55
|İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
05 Ağustos 2020 02:39