YÖK, YKS yerleştirme sonuç raporunu yayımladı
Yükseköğretim Kurulu, 2020 yılı YKS yerleştirme sonuç raporunu yayımladı
|26 Ağustos 2020 12:50
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Yükseköğretim Kurulu, 2020 yılı YKS yerleştirme sonuç raporunu yayımladı.
Açıklanan rapora göre üniversitelerde doluluk oranı yüzde 95'e yaklaştı.
YKS'ye girmek için 2 milyon 436 bin 958 kişi başvuru yapmış. Toplamda 838 bin 221 kontenjan ayrılmıştı.
Rapor için TIKLAYINIZ2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
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