Canlı yayında şok itiraf sonrası gözaltı
|26 Ağustos 2020 13:50
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Müge Anlı'da ekranlara yansıya yanarak can veren Şiar Kılıç (9) dosyasında şok itiraf sonrasında anne G.A. ve erkek arkadaşı H.K. gözaltına alındılar.
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasını gündeme taşımıştı.
Küçük çocuğun annesi G. A., canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu. Anne G.A.; "Sevgilim H.K., oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. H.K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. Bu itirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Müge Anlı stüdyosuna gelerek canlı yayında hem anne G.A. hem de sevgilisi H.K.'yi gözaltına aldı.
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