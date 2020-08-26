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JPMorgan'dan 'dolar sat, TL al' tavsiyesi

JPMorgan, döviz stratejisi raporunda "dolar sat TL al" tavsiyesinde bulundu
 26 Ağustos 2020 14:22
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JPMorgan'dan 'dolar sat, TL al' tavsiyesi

JPMorgan'ın küresel Döviz stratejisi raporunda teknik analize dayalı "dolar sat TL al" tavsiyesi yer aldı. Raporda, kurda "Son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği" belirtildi.

Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu ve bu geri çekilme için kritik önemdeki ilk Fibonacci desteği olan 7.1890'ın kırılması gerektiği ifade edilirken, böyle bir kırılmanın daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği belirtildi.

Dolar/TL 'de aşağı yönde hareket

Salı günü 7.4068 ile 7.3714 arasında işlem görmesinin ardından günü 7.3901'den tamamlayan dolar/TL kuru, sabaha karşı kısa bir süreliğine 7.4169 ile rekor zirveye ulaşmasının ardından 7.3975 seviyelerinde yatay seyretti.

Daha sonra yönünü aşağı çeviren kur, düşüşünü hızlandırdı. Dolar/TL TSİ 14:00'da yüzde 0.7 aşağıda 7.3485 seviyelerinde seyrediyordu.

Kaynak: Bloomberg
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