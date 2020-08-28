KPSS'de pozitif ve karantinada olanlar için ne yapılacak?
KPSS'de pozitif ve karantinada olanlar için ne yapılacak? Adaylar, ÖSYM'nin KPSS'de pozitif olanlar ve karantinaya alınanlar için aldığı tedbirleri açıklamasını bekliyor.
|28 Ağustos 2020 10:05
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KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül Pazar günü yapılacak.
ÖSYM, dün itibariyle sınav giriş belgelerini yayımladı.
Sınava girecek adaylar arasından Koronavirüs testi pozitif olanlar ve henüz karantina süreci bitmemiş adaylara dair açıklama yapılmadı. Sınava girecek adaylar bu konuda endişeli.
ÖSYM'den konuyla ilgili hiç bir açıklama yapılmadı. Adaylar, ÖSYM'nin KPSS'de pozitif ve karantinaya alınanlar için aldığı tedbirleri açıklamasını bekliyor.
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