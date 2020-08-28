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'Gül ve Düşün' kitabının yazarı tutuklandı
Yazdığı bir çocuk kitabında müstehcen ifadeler dolayısıyla hakkında soruşturma başlatılan ve Aydın'da gözaltına alınan kişi, tutuklandı
|28 Ağustos 2020 18:20
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Yazdığı bir çocuk kitabında müstehcen ifadeler dolayısıyla hakkında soruşturma başlatılan ve Aydın'da gözaltına alınan kişi, tutuklandı.
Yazdığı bir kitaptaki müstehcen ifadelerin sosyal medyada ve bazı yayın organlarında gündeme gelmesi üzerine şüpheli M.D. hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D'yi evinde gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D, "Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak" suçlamasıyla tutuklandı.
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