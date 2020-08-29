'4,5 milyon kamu personeli gibi öğretmenler de işinin başında olacak'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı okullarda covid19 çıktığı için, öğretmenlerin okullara gelmemesi yönünde yapılan değerlendirmelerin yanlış olduğunu, "4,5 milyon kamu personeli işinin başında, bankacılar işinin başında, 1 milyon sağlık personeli işinin başında, öğretmenler de işinin başında olacak" dedi.
|29 Ağustos 2020 11:02
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında konuşuyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı okullarda covid19 çıktığı için, öğretmenlerin okullara gelmemesi yönünde yapılan değerlendirmelerin yanlış olduğunu, "4,5 milyon kamu personeli işinin başında, bankacılar işinin başında, 1 milyon sağlık personeli işinin başında, öğretmenler de işinin başında olacak" dedi.
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