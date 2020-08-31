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Ankara'da orman yangını halen kontrol altına alınamadı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin, bölgedeki yerleşim birimlerine doğru yaklaştığı belirtiliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları saatlerdir devam ediyor.
 31 Ağustos 2020 09:38
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Ankara'da orman yangını halen kontrol altına alınamadı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı.

Saat 04.00 itibariyle Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 12 saattir aralıksız devam ediyor.

Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, yangına karadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibinin yer aldığı söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de katıldı.

Yangının büyümesiyle çevre Orman Müdürlüklerinden de çok sayıda ekip yangına sevk edildi. Takviye ekiplerle birlikte yangına 76 arasöz, 5 dozer ve 350 personel ile müdahale ediliyor. Gün doğumundan itibaren 11 helikopter de yangına müdahale etmek için hazır bekletiliyor.

Yangın, Beyalan mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa süre içinde büyüyerek ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındığı sırada rüzgarın etkisi ile yeniden büyüdü.

Büyüyen yangın Yeşilyurt köyünün yakınlarına kadar geldi.
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