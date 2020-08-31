Ankara'da orman yangını halen kontrol altına alınamadı
|31 Ağustos 2020 09:38
|Yazdır
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı.
Saat 04.00 itibariyle Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 12 saattir aralıksız devam ediyor.
Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, yangına karadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibinin yer aldığı söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de katıldı.
Yangının büyümesiyle çevre Orman Müdürlüklerinden de çok sayıda ekip yangına sevk edildi. Takviye ekiplerle birlikte yangına 76 arasöz, 5 dozer ve 350 personel ile müdahale ediliyor. Gün doğumundan itibaren 11 helikopter de yangına müdahale etmek için hazır bekletiliyor.
Yangın, Beyalan mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa süre içinde büyüyerek ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındığı sırada rüzgarın etkisi ile yeniden büyüdü.
Büyüyen yangın Yeşilyurt köyünün yakınlarına kadar geldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kütahya'da bir kadın, eski komşusu tarafından öldürüldü
31 Ağustos 2020 10:07
|Tokat'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
31 Ağustos 2020 09:42
|Asker eğlencesine tüfekle saldırı: Çok sayıda yaralı var
31 Ağustos 2020 08:47
|Gazi ve şehit aileleri vakfında 'dolandıcılık' iddiası
31 Ağustos 2020 08:45
|Site içerisinde köpeği tekmelemişti, Savcı 'mala zarar verme' dedi
31 Ağustos 2020 08:27
|Baba oğul tartıştı, yarım saat arayla intihar ettiler
31 Ağustos 2020 08:18
|Adana'da kaza kurşunuyla vurulduğu ileri sürülen bir kişi öldü
31 Ağustos 2020 07:25
|Zehir tacirlerinin 1200 kilometrelik akıl almaz planı
30 Ağustos 2020 20:57
|Çalıştığı kuyumcuyu soydu, 'şeytana uydum' dedi
30 Ağustos 2020 17:47
|Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı
30 Ağustos 2020 17:04