Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni

Ankara Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı son dakika kararı ile Ankara Valiliği birimleri dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esaslarını belirledi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Ankara İl sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirlendi.

Bu kapsamda salgından etkilenmeleri daha muhtemel hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek.

Düzenleme ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek.

Memurlar.net'in Notu: Söz konusu düzenleme, Valilik birimlerinde çalışan personeli kapsamaktadır. Valilik birimleri ise şunlardan oluşmaktadır.

Özel Kalem Müdürlüğü

Protokol Şube Müdürlüğü

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

İl İdare Kurulu Müdürlüğü

İdare ve Denetim Müdürlüğü

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü

Açık Kapı Şube Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 13688855-903.07.04-E.45598 30/08/2020

Konu : Koronayla Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirleri İçeren Genelge

Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos 2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 26 Ağustos 2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Genelgede, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esası getirilmiştir.

Valiliğimizce; sağlık ve güvenlik personeli hariç, esnek çalışma yöntemlerine ilişkin aşağıda belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla ilçe kaymakamları ve Valiliğimize bağlı kurum amirleri kendi kurum ve birimlerindeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeler yapabilecektir.



Bu kapsamda 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren Valiliğimiz birimlerinde çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır.

Uygulamada;

- Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri doğrultusunda hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması,

- 10 Yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması,

- Diğer personelin dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi içerisinde büroda bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanması uygun görülmüştür.

Esnek çalışma modeline göre hazırlanan görevlendirme listeleri İl ve ilçe Yazı İşleri Müdürlükleri'ne gönderilecektir.

Esnek çalışmaya tabi personelin görev mahallinden amirinden izin almadan ayrılmaması, ihtiyaç halinde çağrıldıkları anda göreve dönmeleri ve personelin güncel adres ve iletişim bilgilerinin ilyaziisleri@ankara.gov.tr eposta adresine gönderilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.



Vasip ŞAHİN

Vali

DAĞITIM :

Gereği: Bilgi:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına İçişleri Bakanlığına

Vali Yardımcılarına (Personel Genel Müdürlüğü)

Kaymakamlıklara

Bölge ve İl Müdürlüklerine

İçişleri Birimlerine

Valilik Birimlerine