1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi: Mansur Yavaş sosyal medyada isyan etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aybüke isimli takipçisine "Sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız. Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum" dedi.
 31 Ağustos 2020 13:51
Yazdır
Aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi: Mansur Yavaş sosyal medyada isyan etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Büşra Hemşire arasında geçen aşure diyalog sonrası Kaan Altınok isimli bir şahıs Büşra Hemşire 'yi tecavüz imasında bulunarak tehdit etmişti.

Yavaş'tan yaşanana tepki geldi. Yavaş, kendisine

"Başkanım beni evlat edinebilir misiniz?"

diyen Aybüke isimli bir Twitter kullanıcısına

"Sevgili Aybüke, sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız. Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum. Sevgi, kötülükten daima üstündür. Biz hep sevgiyle kalalım"

yanıtını verdi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3 ay önce açıldı, günde yaklaşık 1500 hasta başvuruyor
31 Ağustos 2020 13:25		 Bilim Kurulu Üyesi'nden yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisi
31 Ağustos 2020 13:21
Dağa kaçırılan oğulları için 'evlat nöbeti' tutuyorlar
31 Ağustos 2020 12:27		 Uçak'ta bir kişide Korona çıkınca 13 kişi karantinaya alındı
31 Ağustos 2020 11:03
Kovid-19'dan korunmak için çekme karavanı gelin arabası yaptılar
31 Ağustos 2020 10:54		 Binali Yıldırım Erzincan'da rafting yaptı
31 Ağustos 2020 10:23
Edirneli Yunus, yeni eğitim-öğretim yılı açılışına 'uzaktan' katıldı
31 Ağustos 2020 10:00		 İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
31 Ağustos 2020 09:41
Kimine göre virüs yok, kimine göre hava sıcak
31 Ağustos 2020 07:57		 Özel örnekler üzerinden kamu kurumlarında yaşanan etik ihlalleri
31 Ağustos 2020 07:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:27 - Batman Barosundan Cumhuriyet gazetesi yazarına suç duyurusu14:26 - G20 ülkeleri arasında Çin hariç herkes küçüldü14:25 - Şifalı diye içiliyordu, mikrop saçtığı ortaya çıktı14:24 - Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi14:21 - Yunanistan, Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor14:16 - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu
14:10 - Nevşehir'de, Kayseri ve Niğde'den düğün için gelenlere salon verilmeyecek14:05 - Cumhurbaşkanlığı, üniversitelerin kadro değişikliklerini geciktiriyor!14:02 - Valilik açıkladı: İyileşenler tek tek arandı yeterli plazma bulunamadı13:57 - Personelde virüs çıktı, PTT şubesi karantinaya alındı13:51 - Aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi: Mansur Yavaş sosyal medyada isyan etti13:48 - Virüs fırsatçılarının diktiği kaçak yapılar yıkılıyor
13:41 - RTÜK, Akit TV hakkında inceleme başlattı13:38 - Koronavirüs belediyeye sıçradı: 1 vaka, 15 karantina13:35 - Düğünden dönen aile kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı13:30 - 'Cumhurbaşkanımızın gelmesi Giresun'a sahip çıkıldığının göstergesi'13:25 - 3 ay önce açıldı, günde yaklaşık 1500 hasta başvuruyor
13:21 - Bilim Kurulu Üyesi'nden yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'öğretmen maaşı' açıklaması
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak
İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
'Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz yol'
Baba oğul tartıştı, yarım saat arayla intihar ettiler
Kara Kuvvetleri Komutanlığı personel izinlerini askıya aldı
COVID-19 tanısı veya belirtisi gösteren öğrenci sınava alınmayacak ve sınavda öğretmene görev verilmeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ali babacan 1
lionel messi 1
Hastaneler tıklım tıklım 1
eran zahavi 1
eğitimin asıl yükü öğretmen maaşları 1
Senden tam tecavüzcü olur 1
corona virüs vaka sayısı 1
isyan 1
Endişe edecek bir durum yok 1
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 4
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam