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Ankara adliyesinden personele esnek mesai saati uygulaması

Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Ankara adliyesinde birimlerin esnek mesai saati uygulayabilmesine imkan verdi.
 01 Eylül 2020 00:21
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Ankara adliyesinden personele esnek mesai saati uygulaması

Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı esnek çalışma genelgesini yayımladı. Genelgeye göre ulaşım araçlarındaki yoğunluk dikkate alınarak birim amirlerince mesai saatlerinin esnetilmesine imkan tanınmıştır.

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Memurlar.Net
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