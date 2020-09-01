Ankara adliyesinden personele esnek mesai saati uygulaması
Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Ankara adliyesinde birimlerin esnek mesai saati uygulayabilmesine imkan verdi.
|01 Eylül 2020 00:21
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