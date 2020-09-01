Bakan Soylu: DAEŞ'ın Türkiye emiri yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı."
|01 Eylül 2020 10:35
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.
DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 1, 2020
Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı 👏🇹🇷
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