Kavga eden polis ve bekçi görevden uzaklaştırıldı
|01 Eylül 2020 16:55
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Şırnakta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldıŞırnakta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldıŞırnakta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldıŞırnakta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı
Kavga, 30 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında sanayi sitesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında meydana geldi. Uygulamada görevli polis memuru ve bekçi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ikili yumruk yumruğa kavga etti. Polis ve bekçinin silahlarının düştüğü kavga, yol kontrol uygulamasında görev yapan diğer güvenlik görevlilerin araya girmesiyle sonlandı.
POLİS VE BEKÇİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Kavganın ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan incelemede, kavgaya karışan polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı. Kavga anı ise yol kontrol uygulamasındaki güvenlik kamerasına yansıdı.
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