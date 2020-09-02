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Ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imam koronadan öldü

İmamlık yapan Osman Çilenti'nin, müftülükteki bazı uygulamalara karşı çıktığı için 'ceza olarak' COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin cenazesini yıkamakla görevlendirildiği öne sürüldü. Çilenti'nin bu sırada kendisinin de COVID-19'a yakalanarak yaşamını yitirdiği iddiasına Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı
 02 Eylül 2020 08:05
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Ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imam koronadan öldü

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre:

Şanlıurfa Siverek'e bağlı Burçalık Köyü'nde iki yıldır cami imamı olarak görev yapan 44 yaşındaki Osman Çilenti, yaklaşık iki hafta önce Siverek Müftülüğü'nce koronavirüsten yaşamını yitirenlerin cenazelerini yıkamakla görevlendirildi. Sosyal medyada, müftülükteki bazı uygulamalara karşı çıktığı için Çilenti'ye bu görevin ceza olarak verildiği, kendisine salgından korunması amacıyla ekipman bile verilmediği iddia edildi. İmam Çilenti'nin cenaze yıkama esnasında kendisini kötü hissettiği ve birkaç gün sonra da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bu iddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Başkanlıktan bir yetkili "Sosyal medyadaki iddiaları araştırıyoruz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucuna göre ihmali olan kişiler varsa haklarında gerekli işlemler yapılacak" dedi.

BAKANLIĞIN REHBERİ

Sağlık Bakanlığı, COVID-19'la ilgili olarak morg ve defin işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin rehber yayımlamıştı.

İşte rehberdeki uyarılar:

"Gasilhane çalışanları, cenaze yıkama sırasında eldiven, tıbbi (cerrahi) maske, gözlük-yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalıdır. Tazyikli su kullanımı, cenazeden enfekte sıvıların sıçramasına ve hastalık bulaşına neden olabilecek işlem olması nedeniyle cenazenin yıkanması sırasında bu işlemden kaçınılmalıdır."
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