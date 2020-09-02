Yeni vaka sayısı bin 600 sınırında
|02 Eylül 2020 20:04
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Sağlık Bakanlığı 2 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 107 bin 927 Kovid-19 testi yapıldı, 1596 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 45 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000'in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde. 'ifadelerini kullandı.
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