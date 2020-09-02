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Bakan Koca yüksek riskli illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında."
 02 Eylül 2020 20:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

EN FAZLA ARTIŞ ANKARA'DA

İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Ülke genelinde durum kontrol altında. Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da artış var. Ankara, Mardin, Şanlıurfa da ciddi artış var. "(Kovid-19) Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında." Virüs gücünü kaybetmedi. Özellikle ağır hasta sayımızı azaltmamız gerekiyor.

FİLYASYON EKİPLERİNİN SAYISI ARTTI

İzolasyon kuralına uymayan 153 bin kişi tespit edildi. Filyasyon sayısını 10 bin 802'ye çıkardık. Sorunlu illerde sayıyı artırıyoruz. Salgın bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altında. Yeni mücadele dönemine hazırlanıyoruz
Memurlar.Net
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