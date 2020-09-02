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Bakan Koca: Kısıtlı bir şekilde eğitimin devam etmesinden yanayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var. 1. Sınıflarla ilgili olarak iki gün okula gitme 5 gün gitmeme gibi durum söz konusu olabilir. Salgının seyri ile netleşecek.
 02 Eylül 2020 20:56
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

EĞİTİM SÜRECİ

Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var. 1. Sınıflarla ilgili olarak iki gün okula gitme 5 gün gitmeme gibi durum söz konusu olabilir. Salgının seyri ile netleşecek. Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var. Hazırlık, birinci, ikinci sınıf ve 8-12 ile ilgili düzenlemeyi gelecek hafta konuşuruz.
Memurlar.Net
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