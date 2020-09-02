Bakan Koca, ek ödemenin kimlere verileceğini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Ek ödeme) Filyasyon yapanlar, acil, göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk gibi yoğun çalışanlarla ilgili düzenleme birkaç güne yayımlanmış olur.
|02 Eylül 2020 21:01
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Bakan Koca, ek ödemenin kimlere verileceğini açıklayarak şunları söyledi;
"(Ek ödeme) Filyasyon yapanlar, acil, göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk gibi yoğun çalışanlarla ilgili düzenleme birkaç güne yayımlanmış olur."
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