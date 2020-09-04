Üniversiteden örnek ilan! Kişiye özel nitelik ve belirli adaylara yönelik sertifika şartı yok!

Hepinizin bildiği gibi, Memurlar.net olarak üniversitelerde katlanarak artan kişiye özel ilanların takipçisi olmaya devam ediyoruz. Başta akademik kadrolar olmak üzere son aylarda ise sözleşmeli personel (4-b) ilanlarında akla dahi gelmeyecek doğrudan bir adayı tarif eden sertifikalarla çok düşük KPSS puanıyla kişilerin devlet memuru yapıldığını gözler önüne seriyoruz.

Hatta, 2018 yılında kurulan üniversiteler özelinde hazırladığımız 06 Temmuz 2020 tarihli yazımızda, yaklaşık iki yılı aşkın süre içerisinde gerek büyük üniversitelerden bölünerek kurulanlar, gerekse sıfırdan kuruluş süreci gerçekleştiren üniversitelerde ciddi bir idari personel ihtiyacı olmasından dolayı Cumhurbaşkanlığınca sözleşmeli büro ve teknik personel kadrolarının verildiği, yükseköğretim kurumlarına sınırlı sayıda verilen sözleşmeli personel kadrolarının özellikle yeni kurulan üniversiteler için büyük önem arz ettiğini, ancak gelinen noktada yeni kurulan üniversitelere tahsis edilen sözleşmeli personel kadrolarının kurumların kuruluş sürecine katkı vermek yerine, kişiye özel veya mevzuata aykırı şekilde ilan edilerek amacı dışında kullanılmaya devam edildiğini gündeme taşımıştık.

Bu defa, sizlere kötüyü gösterip eleştirmek yerine örneği sunarak diğer kurumları da motive etmek amacıyla, yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından 03 Eylül 2020 tarihinde ilan edilen sözleşmeli personel kadrolarını paylaşmak istiyoruz.

İlgili yükseköğretim kurumu tarafından yayımlanan ilanda 8 Büro Personeli, 2 Laborant ve 1 Tekniker unvanlı peronel kadrosuna yer verilmiş olup, ilan niteliklerine baktığımızda belirli bir adayı tanımlayan şartlara ve özellikle sertifikalara yer verilmediği görülmektedir. Haliyle, rekabetin olması gerektiği KPSS puanı üzerinden sağlanacak olması hakkaniyetli bir alım yapılacağının işaretidir.

Bu vesile ile alım sayısı gerek az gerek çok olsun adalet ve hakkaniyetten uzak her türlü idari işlemin sadece muhtemel adayları değil toplumun geneline etki edecek yozlaşmaya neden olacağını hatırlatmak isteriz. Başta Ispartalı Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olmak üzere tüm Üniversitelerimizin her türlü alım yöntemlerinde yeni adli yılın başladığı bu haftada adalet ve hakkaniyeti gözeterek işlem tesis etmelerini, idarecilerimizin Yükseköğretim Kurulunun herhangi bir yaptırım ya da sorgulamasından önce kendi vicdanlarını sorgulamalarını temenni ediyor, haberimize konu ilanın tüm üniversitelerimize örnek olmasını diliyoruz.

Son olarak, üniversitenin e-devlet üzerinden elektronik başvuru (https://ik.isparta.edu.tr/#/home) alarak 81 ilden katılıma imkan vermesi kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumu açısından da örnek bir uygulamadır.