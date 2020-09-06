KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sorularını değerlendiriyoruz
KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sorularını memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
|06 Eylül 2020 12:25
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KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek oturumu saat 10.15'te başladı.
Toplamda 130 dakika sürdü. Adaylara 120 soru soruldu.
Adaylar sınav sorularını memurlar.net formunda değerlendiriyor.
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