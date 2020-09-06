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KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sorularını değerlendiriyoruz

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sorularını memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
 06 Eylül 2020 12:25
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KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sorularını değerlendiriyoruz

KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek oturumu saat 10.15'te başladı.

Toplamda 130 dakika sürdü. Adaylara 120 soru soruldu.

Adaylar sınav sorularını memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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