1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocaeli'de bir kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini boğarak öldüren koca gözaltına alındı.
 05 Eylül 2020 10:40
Yazdır
Kocaeli'de bir kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü

Alınan bilgiye göre, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'ndeki evlerinde Ö.G. (39) ile kocası Z.G. (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Z.G, eşini boğdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ö.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve kavga sırasında eşi tarafından bıçakla yaralandığını ileri süren Z.G, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Cinayet zanlısı Z.G'nin bir camide müezzin, eşinin ise din görevlisi olduğu, 2 çocuk sahibi çiftin arasında daha önce de kavgalar yaşandığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 2 ölü, 4 yaralı
05 Eylül 2020 10:59		 Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı
05 Eylül 2020 10:46
AİHM'de Türkiye aleyhindeki kararlar üçte bir azaldı
05 Eylül 2020 10:17		 Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü
05 Eylül 2020 10:12
Bu kez ünlü cerrah dehşet saçtı
05 Eylül 2020 08:15		 Peygamber Efendimize hakaret soruşturması derinleşti
05 Eylül 2020 07:45
İzmir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
05 Eylül 2020 06:10		 Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi
04 Eylül 2020 22:55
İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü
04 Eylül 2020 22:47		 Kahvehane önünde otururken otomobil çarptı
04 Eylül 2020 22:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - Öğretmenin sağlık özründe, ile mi ilçeye mi bakırlı?10:59 - Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 2 ölü, 4 yaralı10:55 - İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı10:51 - Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı10:46 - Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı10:44 - İl Sağlık Müdürü Benli: Pozitif vakalar filyasyon ekibine doğru bilgiyi vermiyor
10:40 - Kocaeli'de bir kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü10:38 - Selçuk: 2'si kanser 27'i ilacı geri ödeme listesine aldık10:17 - AİHM'de Türkiye aleyhindeki kararlar üçte bir azaldı10:14 - Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak10:12 - Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü09:56 - TSK ve KKTC'den 6-10 Eylül'de ortak tatbikat!
09:53 - Köylüler tedirgin: Koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz09:35 - Salgında büyük tehlike: Karantina kaçakları09:32 - İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor09:15 - KPSS maratonu yarın başlıyor08:55 - Ailelerden SGK'ya 'Parmaklarımızı delmeyin' çağrısı
08:50 - Gülistan Doku'un annesi: Ben artık kızımın ölüsüne de razıyım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Aile hekimlerine Covid19 ek ödemesi kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Erdoğan'dan sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?
Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı
Rabia Saçıkara: 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdim
Altını dolarla getirip yastıkaltına koyduk
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sıcak hava uyarısı-Haritalı
Ankaralı virüsü tatilde kaptı
Bu kez ünlü cerrah dehşet saçtı
153 bin Kovidli seyahatte yakalandı
KPSS maratonu yarın başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.09.2020 devlet bahçeli'nin idam çağrısı 2
normalleşme desteği 1
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
salgın konusunda herkesin birbirini suçlaması 3
zatürre 1
mantar 1
işsizlik ödeneği 2
lamborghini'de karpuz satan adam 3
kırmızı oda 2
yastık altı 1
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam