İçişleri, korona dinlemeyen Ak Partili vekile ceza kesebilecek mi?
|07 Eylül 2020 00:36
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Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yasak dinlemedi. Oğlu Hüseyin Yaman'a Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde nikah adı altında 1.500 kişilik düğün düzenledi. Belediye personelinin de kullanıldığı, saatlerce süren dev organizasyonda salgın kuralları hiçe sayıldı.
4 Eylül 2020 itibariyle düğünlerle ilgili pek çok yasak uygulamaya girdi. Yasaklara göre köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek.
Çiftler sadece 1 saatle sınırlı olmak üzere nikah yapabilecek. Ancak bu yasak AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman için geçerli olmadı. Yaman, Dilovası'nda yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü tesislerinde oğlu Hüseyin Yaman için 1.500 kişilik dev bir düğün organizasyonu düzenledi.
Yasakların delindiği düğünde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yer aldı.
Düğünle ilgili eleştirilerin dile getirildiği sosyal medyada paylaşım yapan Yavuz, düğünde yer aldığı fotoğraflarıyla birlikte tebrik mesajı paylaştı.
Saat 19.00'da başlayan düğün töreninin saatlerce sürdüğü, düğünde yasak olmasına rağmen yemek servisi (kavurma, tavuk ve aşure servisleri) yapıldığı belirtiliyor.
Kamuoyu video görüntüleri de sosyal medyadan yayınlanan düğün için Ak Partili vekile idari para cezası kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor.
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