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Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı

İçişleri Bakanlığının FETÖ'yle ilişkileri nedeniyle bazı kaymakamları açığa aldığı belirtiliyor.
 07 Eylül 2020 10:36
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Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı

İçişleri Bakanlığı, FETÖ iltisakı gerekçesiyle bazı kaymakamları açığa aldı.

Açığa alınanlar arasında Ağrı'dan 3 kaymakam, Diyarbakır Silvan, Şanlıurfa'dan iki kaymakam (Karaköprü, Akçakale) bulunuyor

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak yerel basın organları açığa alınan kaymakamları haber yapmaya başladı.

Kesin olmamakla birlikte 70'e yakın kaymakam hakkında açığa alınma işleminin uygulandığı belirtiliyor.

Haber güncellenecek..
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