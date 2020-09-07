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EKPSS için geç başvuru tarihleri hala açıklanmadı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Temmuz ayı içinde yaptığı açıklamada, EKPSS için geç başvuru alınacağını belirtmiş olmasına rağmen hala bir açıklama yapılmamıştır.
 07 Eylül 2020 11:25
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EKPSS için geç başvuru tarihleri hala açıklanmadı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 8 Temmuz 2020 tarihinde bir açıklama yaparak "Başvuruları alınan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 3 sınavımız için yeniden geç başvuru alınmasına karar verdik. Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacak" demişti.

Ancak, Ağustos ayı bitmiş olmasına rağmen halen bir açıklama yapılmamıştır.

EKPSS'ye girecek adaylar, geç başvuru tarihinin açıklanmasını ve daha önce başvuru yapan adaylar da sınav merkezi tercihlerini, engel bilgilerini ve öğrenim düzeyi bilgilerini güncelleyebilmeyi talep ediyor.

Memurlar.Net
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