2020 DGS sonuçları açıklandı
|07 Eylül 2020 13:02
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09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020-DGS Sonuçları için Tıklayınız.
Değerli adaylarımız,Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 7, 2020
9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları açıklanmıştır.
Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/CPr8RBogKf sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.
Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. #2020DGS
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