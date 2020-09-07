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2020 DGS sonuçları açıklandı

ÖSYM 2020 DGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu
 07 Eylül 2020 13:02
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2020 DGS sonuçları açıklandı

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2020-DGS Sonuçları için Tıklayınız.

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