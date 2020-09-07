Ankara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Edinilen bilgiye göre, Ankara başta olmak üzere 7 ilde görülen pandemi artışı nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yaptığı çalışmaların ardından bir dizi önlemler planlanıyor. Planlar arasında, salgının yayılmasının kesintiye uğraması için hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gelebileceği öğrenildi. Bu yasaklar, salgının artış gösterdiği illerin tamamında olabileceği gibi ilçe bazlı da uygulanabilecek.

PARK VE PİKNİK ALANLARI

Yapılan toplantılarda, salgını önleme yöntemleri arasında, park ve piknik alanlarının yasaklanması, AVM girişlerine kontrol getirilmesi, lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi gibi öneriler gündeme geldi. Maske ve mesafe sorunu yaşanması nedeniyle, sokak kontrollerinin arttırılması da çalışmalar arasında bulunuyor. Özelllikle son günlerde başta Ankara olmak üzere pandemide artış görülen illerde bu uygulamanın başlatıldığı da ifade edildi.