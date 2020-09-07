Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
|07 Eylül 2020 15:36
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.20'de başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. pic.twitter.com/xr6xVharmwT.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 7, 2020
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