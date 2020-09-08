İmam Hatipliler Derneği, Erol Mütercimler'i kınadı
|08 Eylül 2020 13:02
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Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler, dün Haber Global'de katıldığı bir programda skandal bir açıklamaya imza atarak "İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor." demişti.
Sosyal medyada büyük tepki gösterilen Erol Mütercimler'e bir tepkide ÖNDER'den geldi. ÖNDER bir açıklama yaparak hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.
Sosyal medyadaki yorumlarda "Türkiye'deki tüm tecavüz, uyuşturucu, kaçakçılık, taciz, kadın cinayeti, gasp gibi suçları işleyenlerden kaçı dinle bağlantılı?" diye sorularak öğretim elemanı olan Erol Mütercimler sert bir şekilde eleştirildi.
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler: "İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor." pic.twitter.com/AYKhraZ5JNSelami Haktan (@slmhktn) September 8, 2020
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