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İmam Hatipliler Derneği, Erol Mütercimler'i kınadı

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler Haber Global'de katıldığı bir programda "İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor." dedi. Önder Derneği bir açıklama yaparak hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.
 08 Eylül 2020 13:02
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İmam Hatipliler Derneği, Erol Mütercimler'i kınadı

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler, dün Haber Global'de katıldığı bir programda skandal bir açıklamaya imza atarak "İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor." demişti.

Sosyal medyada büyük tepki gösterilen Erol Mütercimler'e bir tepkide ÖNDER'den geldi. ÖNDER bir açıklama yaparak hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.

Sosyal medyadaki yorumlarda "Türkiye'deki tüm tecavüz, uyuşturucu, kaçakçılık, taciz, kadın cinayeti, gasp gibi suçları işleyenlerden kaçı dinle bağlantılı?" diye sorularak öğretim elemanı olan Erol Mütercimler sert bir şekilde eleştirildi.
Memurlar.Net
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