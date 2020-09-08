Bakan Ziya Selçuk'tan Erol Mütercimler'in sözlerine tepki
|08 Eylül 2020 18:37
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yazar Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, "İstisnasız tüm öğrencilerimizin yüksek insani değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi, insanlığa faydalı olmaları yolunda yönlendiriyoruz. Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.
İstisnasız tüm öğrencilerimizin, yüksek insani değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi, insanlığa faydalı olmaları yolunda yönlendiriyoruz. Bir televizyon kanalında imam hatip lisesi öğrencilerimiz için dile getirilen ifadeler kabul edilemez. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 8, 2020
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