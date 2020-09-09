2 belediye başkanın daha testi pozitif çıktı
|09 Eylül 2020 15:25
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Kastamonu'da Daday ve Araç belediye başkanları ile İl Genel Meclisi Başkanı, AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı ve CHP İl Başkanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kaya Tufan ve CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in testlerinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin tedavilerine başlandı.
Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili hemşehrilerim, Kovid-19 şüphesiyle eşim ve ben bir haftadır kendimizi evde karantinaya almış bulunmaktaydık. Yapılan test sonucumuzun pozitif olduğunu öğrendik. Tedavi sürecimiz evde devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızın hem kendi hem çevresindekileri korumak adına tedbiri elden bırakmamasını rica eder, hasta olanlara acil şifalar dilerim." ifadelerine yer verdi.
Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş da sosyal medya hesabından tedavisinin evinde sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu paylaştı.
Taş, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.
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