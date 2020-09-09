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Mübaşir, savcıyı silahla vurarak kolundan yaraladı
Giresun'un Tirebolu ilçe adliyesinde bugün yaşanan olayda mübaşir, Cumhuriyet savcısını silahla vurarak kolundan yaraladı.
|09 Eylül 2020 16:51
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Giresun'un Tirebolu ilçe adliyesinde bugün yaşanan olayda mübaşir, Cumhuriyet savcısını silahla vurarak kolundan yaraladı.
Olay bugün Tirebolu Adliyesi'nde yaşandı. Adliyede görevli mübaşir Mustafa Koca, henüz bilinmeyen bir nedenle Cumhuriyet Savcısı ile tartıştı. Çıkan tartışmada Mustafa Koca, kendisine ait silahla Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u kolundan silahla vurarak yaraladı. Yaralı savcı ambulansla önce Tirebolu Devlet Hastanesi'ne ardından da Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Koca olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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