Vefat eden müdürün eşi, Pervin Töre'yle ilgili iddiaları doğruladı
|10 Eylül 2020 21:32
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Muğla'nın Menteşe İlçesinde Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş, geçtiğimiz gün kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Hayati Baş'ın usta öğretici alımında torpile karşı çıktığı, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin ise "işine gelmiyorsa, prensiplerine aykırı ise istifa et git" dediği iddia edilmişti.
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, dün iddiaları yalanlamıştı.
Ancak, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş'ın yaşadıklarını anlatan bir dilekçeyi ilçe kaymakamlığına verdiği ortaya çıkmıştı.
mugladevrim.com.tr internet sitesinin telefonla görüşüğü Hüdayi Baş'ın eşi Esen Baş, eşinin Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından baskı gördüğünü doğruladı. Esen Baş, "Basında yer alan dilekçe doğru. Orada yazan herşey doğru. Pervin Töre'ye benim tepki gösterdiğim konusundaki ifadeler ise gerçeği yansıtmıyor. Zaten ben Pervin Hanımla hiç karşılaşmadım. Eşim evde bana baskı gördüğünü anlatıyordu" dedi.
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