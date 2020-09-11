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17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 44 yakalama kararı

İstanbul merkezli 17 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
 11 Eylül 2020 08:56
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17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 44 yakalama kararı

İstanbul merkezli 17 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Anadolu Ajansı
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