Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri uyarınca Şube Müdürü ve Şef kadrolarına atama yapmak üzere sınav açılmıştır.

Erciyes Üniversitesi tarafından merkezi yazılı sınavı 05 Temmuz 2020 günü gerçekleştirilen sınavın sözlü aşaması ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmıştır.

2 Şube Müdürü ve 6 Şef kadrosu için sınava giren tüm adaylara yazılı sınav sıralaması değişmemesi için 100 puan verilmiştir.

Şube Müdürlerinde 98,75 ve 96,25 gibi çok yüksek puan adaylarla, Şeflikte ise en düşük 81,25 düzeyinde yazılı notu alan adayların mülakatta haklarının yenmemesi oldukça doğru bir sonuç ortaya koymuştur.

Bu vesileyle, görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olan adayların haklarını koruyan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi yönetimini tebrik ediyoruz.