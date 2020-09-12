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Bakan Koca'dan çarpıcı açıklama: 100 bin karantina kaçağı var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koca, şu anda evde izole olması gereken 100 bini aşkın kişinin şehirler arası seyahate çıktığını söyledi.
 12 Eylül 2020 10:08
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Bakan Koca'dan çarpıcı açıklama: 100 bin karantina kaçağı var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs vakalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'na konuşan Bakan Koca, 100 bin karantina kaçağı olduğunu söyledi. Koca, 'Endişeye gerek yok. Hastaneler yetiyor. İlaç da var. İşimize bakalım' denirse herkes en yakınında korona olduğunu görür.' değerlendirmesinde bulundu.

Koca'nın değerlendirmeleri şöyle:

VAKA SAYISI NEDEN HIZ KESMİYOR?

"Şu anki tabloda düğünlerin, taziyelerin, asker uğurlamalarının etkisi görülüyor. Ayrıca Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'da, pandeminin ilk dönemini yaşamayan illerde durum şimdi ciddi olarak hissediliyor. Maskenin, virüsle mücadele etkili olduğunu biliyoruz. Ancak cezalarla ilgili "nasılsa tahsil edilmeyecek" rahatlığı içinde caydırıcılık kayboldu. Vatandaş da "Bu iş bitti", "Atlatırsak da hafif atlatacağız" gibi düşünmeye başladı. Bu noktada yeni tedbirler alındı.

İSTANBUL'U NE BEKLİYOR?

İstanbul başlangıçta virüs gerçeğini yaşadı ve tedbirlere uyum alışkanlığı başladı. Kent, yazın boşaldığı için bu dönemde ciddi etki görmedik. Trafik yüzde 18'e kadar indi, şimdi 65'e çıktı. Eylül sonuna doğru yoğunluğun artacağını öngörüyoruz. Nitekim, İstanbul'da geçen haftaya göre yüzde 32 vaka artışı var.

ANKARA'DAKİ VAKA PATLAMASI

Ankara, memur kenti olduğu için yazın şehir dışına ciddi nüfus hareketi oldu. Geriye dönüşlerle birlikte giderek vaka artış tablosu başladı. Düğün vb etkinlikler de ana kaynak haline geldi. Önümüzdeki günlerde esnek mesai ile 16.00-19.00 arasında memurların trafikte olmaması önemli.

KARANTİNA KAÇAKLARININ SAYISI KORKUTTU

Şu an 100 bini aşkın kişi evde izole olması gerekirken şehirler arası seyahate çıkıyor. Uçak ve tren yolculuğunda HES kodu zorunlu. Otobüs yolculuğunda da HES kodu takibi yapılacak.

Evde izole olması gereken kişi, kurala uymuyorsa onları yurtlara alan, hatta masraflarını da o kişiden tahsil eden illerimiz var. Bunu yaygınlaştırıyoruz. "Evde izole olmuyorsan seni yurda alır ve parasını tahsil ederim uygulaması" başladı.

İZOLASYONDA DURUMU AĞIRLAŞANLAR İÇİN NE YAPILIYOR?

Özel bir çağrı sistemi oluşturuyoruz. Bu sistemde evde izole ettiğimiz kişileri ayrıca semptom taramasına tabi tutuyoruz. Yani evde izole iken kişilerin bizi aramasını beklemeden, ekiplerimiz 1, 3, 7 ve 14. günlerde mutlaka arama yapıyor. Belirti değişikliği varsa bu kişiye ilave tedavi veriliyor veya hastaneye alınıyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI

Okul öncesinde ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitim gerekli olduğundan, 2 gün okul, 5 gün evden takip etme modeli benimsendi. O 5 gün de bir şekilde belirtilerin görülebildiği bir dönem. Okula göndermek bu tercihe bağlı. Burada maksat bir şekilde eğitimi başlatabilmek.

Bu, temkinli bir adım. Gerekirse belli aralıklarla kararımızı gözden geçiririz. Ancak, "Genel olarak eğitime başlıyoruz" dendiği anda bile okulların açılamayacağı riskli iller var."
Sabah
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10:08 - Bakan Koca'dan çarpıcı açıklama: 100 bin karantina kaçağı var!
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