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Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 13 Eylül 2020 21:40
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Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan ve saat 17.30'da aldığım bilgiye göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testim pozitif çıkmıştır. An itibarıyla sağlık durumum iyi, moralim yüksek. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim, saygılarımla." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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