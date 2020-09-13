Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|13 Eylül 2020 21:40
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Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan ve saat 17.30'da aldığım bilgiye göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testim pozitif çıkmıştır. An itibarıyla sağlık durumum iyi, moralim yüksek. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim, saygılarımla." ifadesini kullandı.
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